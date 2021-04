Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR-386, em Soledade

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem de 55 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, 26 de abril, após colisão envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta na BR-386, em Soledade, no norte do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu por volta das 4h no km 244.

A vítima, cujo nome não havia sido divulgado até a publicação desta matéria, era motorista de um Volkswagen Crossfox, com placas de Soledade.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que tinha placas de Maringá (PR), foi encaminhado a um hospital da região com ferimentos leves.

A pista foi bloqueada no sentido Interior-Capital para trabalhos da perícia.

