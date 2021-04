Idoso de 78 anos é a segunda vítima de Covid-19 confirmada em Bom Progresso

Compartilhar Pin 0 Compart.



Um idoso, de 78 anos de idade, que estava internado na UTI/Covid do Hospital de Caridade, em Três Passos, é a segunda vítima fatal por complicações pelo novo coronavírus, confirmada no município de Bom Progresso, nessa pandemia. Ele veio a óbito no início da manhã de domingo (25).

O município de Bom Progresso está neste momento, com cinco casos ativos da doença e nenhum paciente aguardando resultado laboratorial ou hospitalizado.

No município, 468 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 212 pessoas receberam também a segunda dose.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

