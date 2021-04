Compartilhar Pin 0 Compart.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2.365 foram 01 – 17 – 28 – 37 – 44 – 50. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no sábado, é de R$ 28 milhões.

A quina teve 40 ganhadores, com prêmio individual de R$ 60.015,09. Foram 2.940 apostas ganhadoras da quadra e o prêmio para cada uma é R$ R$ 1.166,47.

