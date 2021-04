Dentro do Jogo: Dupla Gre-Nal se adaptando a seus comandantes

Compartilhar Pin 0 Compart.

O gauchão raiz esta chegando perto de sua definição. Ontem última rodada classificatória definiu quem segue em frente e quem vai para divisão de acesso.

E a dupla Gre-Nal segue sua adaptação das novas ideais de seus treinadores, com o Inter mais adaptado e o Grêmio iniciando sua adaptação.

O Grêmio inicia sua transição, no duelo contra o Ypiranga já observamos algumas mudanças do técnico Tiago Nunes.

Na escalação sem novidades, inovações no jeito da equipe se distribuir em campo e jogar. A marcação montada por zona dificultou mais para o Ypiranga, no ataque os gremistas marcavam alto forçando o erro do adversário e contra ataques com transição rápida, resultando no segundo e terceiro gol tricolor na partida.

Mesmo marcando por zona os gremistas tiveram algumas dificuldades na bola área defensiva, principalmente nos primeiros minutos da segunda etapa onde teve um pequeno apagão e deixou o Ypiranga descontar com dois gols e quase empatar.

Foi uma boa estreia para o técnico Tiago Nunes que a partir de agora poderá implementar e treinar mais suas ideias de trabalho no tricolor.

O Inter já passou da fase de transição esta mais adaptado no que seu técnico Miguel Ángel Ramírez deseja.

Ramírez ainda desfigura o time de um jogo para outro. Contra o Esportivo o colorado demonstrou estar mais adaptado as ideais do treinador.

Com uma equipe mais reserva do que titular teve mais repertório de jogadas, apesar de uma defesa reserva estava seguro, construindo jogadas bem encaixadas, variação de posicionamento com infiltrações por dentro. Um bom exemplo foi o gol do lateral Rodinei.

E uma inovação do técnico, Rodrigo Dourado como zagueiro distribuindo passes verticais, quebrando a marcação do adversário.

Um Inter mais evoluído e encorpado com as ideias de seu treinador.

Um mais adaptado outro iniciando sua adaptação. Grêmio e Inter vão como favoritos para os confrontos das semifinais do gauchão.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

