Brigada Militar flagra aglomeração em Três Passos

No início da madrugada de domingo, 25 de abril, a Brigada Militar recebeu denúncia de perturbação da tranquilidade e aglomeração de pessoas, as quais estariam aos arredores de uma estrada conhecida por “trevo do aeroporto na localidade de Vista Alegre /Bela Vista em Três Passos.

Policias Militares do 7º BPM deslocaram ao local e constatam diversas pessoas consumindo bebidas e escutando som automotivo com volume demasiadamente alto, desrespeitando o distanciamento social, sem fazer uso de máscara e sem disponibilidade de álcool gel, descumprindo as medidas de prevenção a COVID-19 conforme normas sanitárias vigentes.

Foi lavrado Termo Circunstanciado, em que os autores se comprometem a comparecer em juízo, pelo crime de Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

No local também foi constatado que veículos estavam com o volume dos aparelhos sonoros demasiadamente alto, configurando perturbação da tranquilidade. Os responsáveis pelos veículos foram identificados e a eles confeccionado termo circuncidado. Os equipamentos de som foram apreendidos ficando a disposição da justiça.

