Prefeitura de Tenente Portela abre processo seletivo para contratação de médico Veterinário

De 26 a 30 de abril estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de médico veterinário, na Prefeitura de Tenente Portela. Está disponível uma vaga com carga horária de 20 horas semanais e com vencimento básico de R$ 1.861,60. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no portal oficial do Município.

Para saber mais acesso o link do processo:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/categoria/33/processo-seletivo-simplificado-contratacao-temporaria-medico-veterinario/

