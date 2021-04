Morre Levy Fidelix, presidente e fundador do PRTB, aos 69 anos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Morreu na noite desta sexta-feira (23), em São Paulo, o presidente nacional e fundador do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Levy Fidelix. O político tinha 69 anos e estava internado em um hospital particular desde março. A família não informou a causa da morte.

A confirmação do falecimento foi feita pelo PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, na conta oficial de Fidelix no Twitter. “É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso líder, Fundador e Presidente Nacional, Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem”.

A cineasta Sandra Terena, próxima de Levy, lamentou o passamento, citando covid-19 como a causa da morte. “Com tristeza, informo o falecimento de um pioneiro do conservadorismo no Brasil, Levy Fidelix por covid-19. O óbito foi confirmado às 20 horas desta sexta-feira (23). Que o Espírito Santo console a família. Meu marido, o jornalista Oswaldo Eustáquio, foi um grande amigo de Levy”.

Apesar de nunca ter conseguido se eleger nas 10 vezes que concorreu para os mais diversos cargos (incluindo duas disputas presidenciais), Levy Fidelix ficou conhecido na política por seu projeto Aerotrem, um monotrilho suspenso que traria solução para o transporte público em São Paulo.

Em sua última disputa eleitoral, em 2020, o político teve apenas 11.960 dos votos, 0,22% do total, na corrida pela prefeitura de São Paulo.

