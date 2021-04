RS muda regras para restaurantes, parques, museus e jogos de futebol a partir de sábado; veja o que muda

Compartilhar Pin 0 Compart.



O governo do Estado confirmou no começo da noite desta quinta-feira, 22 de abril, a atualização de alguns protocolos do modelo de distanciamento controlado. A decisão foi tomada em reunião do Gabinete de Crise, e as novas medidas passam a valer a partir da 0h de sábado (24).

Após análise de demandas e de sugestões recebidas, foram alteradas regras para restaurantes, parques, museus, condomínios e competições oficiais na bandeira vermelha – o limite para cogestão no atual cenário de bandeira preta no Rio Grande do Sul. O decreto com as alterações será publicado nesta sexta-feira (23).

No encontro, os especialistas do Gabinete de Crise reforçaram a necessidade de se cumprirem os protocolos em todas as bandeiras, entre eles o uso obrigatório e correto de máscara, distanciamento físico, não aglomeração, manutenção de janelas e portas abertas ou sistema de renovação de ar, além da limpeza constante das mãos e dos ambientes.

Regra geral de horários



Restaurantes

Autorização de operação presencial em restaurantes, lancherias, cafeterias e similares até as 22h para ingresso de clientes e saída até as 23h, também aos finais de semana e feriados.

Protocolos na bandeira vermelha



Parques

Autorização para parques e reservas naturais, jardins botânicos e zoológicos receberem público, desde que limitado a 25% da capacidade, tanto em espaços abertos quanto fechados, exclusivamente para locais com Selo Turismo Responsável.

Parques temáticos, parques de diversão, parques de aventura, parques aquáticos, atrativos turísticos e similares já estavam autorizados a abrir espaços abertos e, agora, poderão abrir espaços fechados também, desde que respeitado o limite de 25% da lotação e o Selo Turismo Responsável.

Museus

Os museus poderão abrir ao público, com limite de 25% da capacidade e grupos de no máximo seis pessoas por monitor, mediante agendamento.

Condomínios

Será permitido o acesso a áreas de lazer para crianças, somente em espaços abertos, nos condomínios. No entanto, áreas comuns, como espreguiçadeiras, saunas, salões de festas, churrasqueiras compartilhadas e demais locais para eventos sociais e de entretenimento, devem permanecer fechadas.

Campeonatos oficiais de futebol

Foi retirada a restrição de horário para realização de campeonatos esportivos oficiais. Com isso, jogos de futebol podem voltar a ocorrer a qualquer horário (antes o limite era 20h). Segue a proibição de público nos estádios.

Outras competições esportivas

Autorização exclusiva para campeonatos esportivos chancelados por ligas estaduais e nacionais, federações e confederações nacionais e internacionais reconhecidas pelo Sistema Nacional do Desporto (SND).

Precisam de autorização prévia dos municípios sede e participação exclusiva de atletas federados ou inscritos em entidades reconhecidas pelo SND. Também com proibição de público.

Fonte: GauchaZH

