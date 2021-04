Mãe de vereador de Barra do Guarita morre em decorrência da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



Barra do Guarita registrou o seu terceiro óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é a mãe do vereador Márcio Cocenski (PT), Cecília Erica Cocenski, de 70 anos de idade. A mulher estava internada na UTI/Covid do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, onde veio a óbito.

Barra do Guarita tem agora sete casos ativos de Covid-19 e nenhum caso suspeito. O município tem ainda três pacientes hospitalizados.

Em função deste falecimento, o Município de Barra do Guarita emitiu nota de pesar e o prefeito, Rodrigo Tissot decretou luto oficial de três dias:

Com profundo pesar, a Administração Municipal de Barra do Guarita lamenta o falecimento da mãe do vereador Márcio Cocenski, Cecília Erica Cocenski. Nesta hora difícil, da perda de mais uma cidadã barraguaritense, vítima da COVID-19, palavras são insuficientes para expressar tamanha tristeza e comoção. Estendemos nossos sentimentos aos filhos, netos/as, familiares, amigos/as, vizinhos/as e comunidade. Muita força e Luz a todos e todas, para compreender e aceitar o que não depende de nós neste momento.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

