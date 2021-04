Tenente Portela atrai novo empreendimento

Compartilhar Pin 0 Compart.

Depois da Cooper A1, agora Frozini Jeans anuncia instalação de unidade no Município.

Enquanto a maioria dos municípios vive tempos de retração econômica por conta da pandemia, Tenente Portela faz o caminho inverso e mesmo em meio a crise, tem conseguido atrair novos empreendimentos. Há poucos dias foi anunciada a instalação de uma unidade da Cooper A1. A cooperativa, com sede em Santa Catarina, deverá iniciar as suas atividades nos segmentos agropecuário e de supermercado no começo do próximo ano.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O prédio que abrigará a empresa será edificado em um terreno pertencente a Comunidade Evangélica, localizado no centro da cidade. O pavilhão Martin Luther também será integrado a planta que deverá gerar inicialmente em torno de 40 empregos diretos.

Na última semana outra boa notícia. A Frozini Jeans confirmou que abrirá uma filial em Tenente Portela. A empresa, com sede em São Sebastião do Caí, implantará uma unidade fabril de jeans com previsão inicial de criação de 15 empregos diretos. O anúncio ocorreu em reunião realizada no Gabinete do Prefeito. Além de Rosemar Sala, participaram o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira. Pela empresa, estiveram o sócio proprietário, Alan Vinicius Venturini e Gilnei Ninaus, que deverá gerenciar o filial de Tenente Portela. Outro empresário que participou do encontro foi Jonas de Pelegrin, que também trata da possibilidade de implantação de um empreendimento no território portelense.

Para a instalação da Frozini, o Município destinará um dos pavilhões do berçário industrial. O prefeito e o secretário estiveram no local e autorizaram cedência deste espaço que de ocioso se tornará em sede de uma nova fábrica, cumprindo assim a sua finalidade.

Conforme Leonardo Siqueira, além do prédio de cerca de 500 m², o Município irá repassar em regime de comodato máquinas de costura que encontram-se em seu patrimônio e que estão em desuso há mais de cinco anos. A empresa inicia nos próximos dias a instalação do maquinário e a contratação e treinamento de colaboradores.

Além destes dois projetos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem mantido tratativas com outras empresas. É um trabalho permanente comandado pelo titular da pasta e com acompanhamento do prefeito e do vice-prefeito. São duas frentes, uma que buscar atrair investidores de diferentes cidades e a outra que fomenta o empreendedorismo local. A venda dos terrenos do Parque Industrial Osvaldo Trentin, cujo processo licitatório está sendo refeito, contribuirá para incrementar ainda o setor econômico de Tenente Portela.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...