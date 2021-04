PF deflagra Operação em Campo Novo e Santa Rosa – Evasão de Divisas e Lavagem de dinheiro

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 22 de abril, a Operação Boi Verde, para desarticular associação criminosa especializada na operação ilegal de instituição financeira de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Policiais federais executam três mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Rosa e Campo Novo, duas ordens de prisão temporária e o bloqueio judicial de bens.

A investigação teve início em junho de 2020 com a apreensão de 123 mil dólares, em São Borja, e identificou que o grupo criminoso atua na região noroeste do estado.

A sistemática criminosa ocorria com o transporte de reais em espécie para o Uruguai, através de Santana do Livramento, e o retorno ao Brasil com dólares, de maneira clandestina. O lucro ilícito era obtido pela diferença de valores do câmbio (spread). O grupo investigado realizou, num curto período de dois meses, movimentações financeiras de mais de dois milhões de dólares americanos com a respectiva evasão de divisas para o Uruguai.

Boi Verde era a forma como os investigados se referiam aos dólares em espécie.

