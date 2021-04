Dentro do Jogo: Olhar atento do novo chefe

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma competição que não é tão desejada, mas mesmo assim não deixa de ser importante. Já que o campeão ganha vaga direta nos grupos da próxima Libertadores.

Até a edição de 2021 da Sul-Americana apenas três brasileiros a conquistaram Inter, São Paulo e Atlético-PR.

Quando ergueram a taça em 2018, os paranaenses eram comandados por Tiago Nunes, o novo comandante gremista.

O primeiro desafio tricolor na competição foi cumprido vitória e os três pontos. Pontuar em casa será de grande importância, já que só o primeiro do grupo se classifica.

Contra a equipe colombiana do La Equidad ainda devendo o bom futebol, a técnica prevaleceu. Os gremistas não baixaram o ritmo mesmo quando Rodrigues foi expulso. Mantiveram o resultado construído quando estavam numericamente iguais e ainda o ampliaram.

O técnico Tiago Nunes observou e já pôde tirar suas primeiras impressões do time que irá comandar. Viu um Diego Souza mantendo seu alto nível no ataque, Ferreira e sua importância nas jogadas de velocidade pelos lados e Brenno mostrando que está pronto no gol tricolor.

Tiago já mostrou em outros trabalhos que tem ideias e conceitos de qualidade que acrescentarão muito nesse novo ciclo gremista. Nos próximos jogos já poderemos ver sinais do novo comandante na equipe.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

