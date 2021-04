Cabeceira de ponte desaba e deixa carros presos em Santa Catarina

Compartilhar Pin 0 Compart.

A cabeceira da ponte Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, em Brusque, no Vale do Itajaí, cedeu e caiu nesta quarta-feira, 21 de abril, à noite. Três carros com quatro pessoas passavam pelo local no momento em que houve o rompimento. Os veículos ficaram presos entre a estrutura e o barranco na margem esquerda do rio Itajaí-Mirim. O problema que causou a queda ainda não foi identificado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não foi necessário resgate de vítimas, pois todas as pessoas saíram dos veículos e caminharam até a outra cabeceira da ponte. Ainda, conforme os bombeiros, ninguém apresentou lesões.

Já os veículos, permaneceram na parte da ponte que cedeu e poderão ser retirados somente após liberação da Defesa Civil e do Instituto Geral de Perícias (IGP), que deve buscar, com os levantamentos, o que motivou o rompimento da estrutura.

O trânsito no local, pela Rua Luiz Gonzaga Werner, está interditado e a prefeitura de Brusque recomenda que a população evite passar pela área.

O prefeito da cidade, Ari Vequi, informou que uma equipe de engenheiros da prefeitura é esperada na ponte para analisar o que causou a queda.

Fonte: NSC Total

