RS registra 175 mortes por Covid no feriado e mantém queda na média móvel

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira (21), mais 175 mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado chega a 23.690 óbitos causados pelo coronavírus.

Os mais recentes aconteceram entre 6 e 20 de abril. Os outros 32 são de datas anteriores, a maioria ocorrida em fevereiro e março.

Apesar disso, a média móvel de mortes continua em queda pelo 18º dia seguido. A variação em relação a duas semanas atrás é de -24%. (Veja o gráfico)

A SES também identificou mais 6.205 infectados. No total, o RS tem 934.970 casos confirmados da doença.

Pelo menos 897.392 (96%) são considerados recuperados e 13.814 (1%) estão em acompanhamento. Já a taxa de letalidade se mantém em 2,5%.

É o sexto dia de estabilidade na média móvel de casos. Em relação a duas semanas atrás, houve uma variação de 4%. (Veja o gráfico)

A ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos também mantém relativa estabilidade em relação ao dia anterior. Às 15h07 desta quarta, haviam 2.935 pacientes em 3.383 leitos de UTI, em torno de 87% da capacidade.

Porém, havia baixado para dois terços o total de pessoas com diagnóstico para Covid-19.

A vacinação já atingiu mais de 17,5% da população gaúcha com ao menos uma dose. São 1.992.474 pessoas que receberam a imunização.

Entre estes, 584.276 receberam também a segunda dose, o equivalente a 5,15% da população.



Fonte: G1 – RS

