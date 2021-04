Indígenas detidos em cadeia na reserva indígena de Ronda Alta morrem carbonizados

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 1:00h da madrugada desta quarta-feira, 21 de abril, uma grande movimentação de ambulâncias, viaturas e bombeiros, deslocaram para atender uma ocorrência envolvendo um incêndio em uma cadeia indígena na comunidade do Alto Recreio, interior de Ronda Alta.

As informações dão conta que 4 indígenas que estavam detidos na cadeia acabaram morrendo carbonizados devido ao incêndio, entre as vítimas esta uma mulher com 23 anos. A identidade das vítimas ainda não foi informada.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Não há informações sobre as causas que deram início as chamas.

Várias guarnições da Brigada Militar, SAMU, ambulâncias dos municípios da região, caminhão pipa da Prefeitura de Ronda Alta e Bombeiros, estiveram no local para atender a ocorrência.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML no inicio da manhã desta quarta-feira.



Fonte: Rádio Máxima FM

Curtir isso: Curtir Carregando...