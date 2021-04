Vaca sobrevive ao ficar presa pelos chifres a 50 metros de altura

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foi na última sexta-feira, mas vale mostrar o empenho destes profissionais que não medem esforços para salvar vidas, sejam estas humanas ou não .

O Corpo de Bombeiros de Ituporanga, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, se mobilizou na última sexta-feira para resgatar uma vaca que caiu de um barranco. O animal estava à beira de uma encosta de 50 metros de altura. Durante o resgate, ela se soltou das amarrações feita pelos socorristas e ficou pendurada pelos chifres.

“Foi bem difícil. Ela conseguiu se livrar de duas amarrações e caiu para fora do patamar. Ela só não caiu mesmo porque ficou amarrada pelos chifres. Conseguimos bem rápido, amarrar as patas traseiras e as da frente e, assim, puxamos ela aos poucos”, afirma o bombeiro Luís Fernando Felipe Alves.

Segundo o agente, o animal se perdeu na manhã desta sexta na mata e caiu no barranco. A equipe de quatro bombeiros teve que utilizar um trator para ajudar a tirar o animal do local.

“Nós limpamos todo o caminho para poder chegar até ela porque teríamos que retirar ela com um trator. Usamos também a técnica de salvamento em altura para poder descer até onde ela estava. Fizemos a amarração pelos chifres e depois duas amarrações no corpo. Mas como o animal é muito grande e forte, se assustou e começou a se debater bastante e quase caiu”, disse Luís Fernando.

O animal não ficou ferido e logo após ser retirado da encosta, voltou caminhando para o pasto.

Fonte: G1 – SC

