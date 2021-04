Hospital Santo Antônio receberá Kit intubação nesta terça-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria da Saúde (SES) e o Exército farão a entrega, na terça-feira, 20 de abril, de quase 124 mil medicamentos do kit intubação a 62 hospitais em 47 municípios do Rio Grande do Sul. Os bloqueadores neuromusculares, relaxantes musculares e sedativos são utilizados no procedimento de intubação em pacientes com dificuldades respiratórias e foram enviados pelo Ministério da Saúde a partir de uma doação da Vale S.A.

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela está entre os hospitais que receberão o kit intubação. Confira lista com quantitativos aqui.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O lote é formado por fentanila (1.910 ampolas), propofol (22.620 ampolas), midazolam (77.850 ampolas) e besilato de cisatracúrio (21.450 ampolas), totalizando 123.830 unidades.

Curtir isso: Curtir Carregando...