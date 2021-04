Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Confira no site Portela Online as vagas de emprego para serem preenchidas no Sine de Tenente Portela. Confira a lista abaixo:

01 atendente e auxiliar de estoque

01 auxiliar de contabilidade – homem com experiência

16 costureiro(a)

01 Mecânico

01 Mecânico de motos com experiência

01 Técnico de campo, cursando Técnico Agrícola, Agropecuária, Veterinária ou Áreas Afins (experiência em atividade leiteiras – CNH B)

Dúvidas pode ser esclarecidas pelo fone (55) 3551-1863.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Curtir isso: Curtir Carregando...