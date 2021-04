Helicóptero da Nasa consegue voar com êxito em Marte

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Nasa conseguiu fazer voar com sucesso nesta segunda-feira (19) o helicóptero Ingenuity em Marte, de acordo com dados enviados pelo aparelho a partir do planeta vermelho.

“Os dados do altímetro confirmam que o Ingenuity realizou o primeiro voo de uma aeronave motorizada em outro planeta”, anunciou um engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato, enquanto a sala de controle aplaudia.

Segundo a agência espacial americana, o helicóptero voou na altura máxima predeterminada, de 3 metros de altura, e se manteve estável por 30 segundos. Então, ele pousou no solo de Marte novamente depois de um voo de 39.1 segundos.

A câmera do Ingenuity enviou uma imagem fixa em preto e branco que apontava para baixo e na qual é possível ver sua própria sombra projetada na superfície de Marte.

“Agora podemos afirmar que os seres humanos voaram um helicóptero em outro planeta!”, disse a engenheira principal do projeto, MiMi Aung.

“Conversamos durante tanto tempo sobre nosso momento irmão Wright em Marte, e aqui está”, completou.

A missão foi pilotada por sistemas de orientação, navegação e controle a bordo, executando algoritmos desenvolvidos pela equipe da Nasa. Por conta da distância, o helicóptero não pode ser pilotado por controles joystick e o voo não pode ser observado em tempo real na Terra.

O helicóptero pousou no planeta vermelho no dia 18 de fevereiro em uma missão que pretende investigar o solo de Marte e, inclusive, encontrar registros de vida antiga no local.

