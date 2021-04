Dia do índio: ontem, hoje e sempre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Não se pode prender numa data

Um povo nascido com asas

Que da terra sempre fez uso

E das matas sua casa.

Não se pode arrancar as raízes

De quem fez a nossa história

De quem ainda hoje luta

E não em busca de glória.

Não se pode fechar os olhos

E fingir nada disso ver

Dessa gente que tanto passou

Dizimados pelo poder.

Direitos conquistados aos poucos

Espelham luz no horizonte

Mas a luta continua, no hoje, no amanhã…

Em prol do resgate do ontem.

E um Brasil de tanta riqueza

Merece um povo feliz

Um povo assim como o nosso

Que tem na mistura a raiz.

Somos fruto de tantos legados

De todo canto do mundo

Sem esquecer dos primeiros,

Com um respeito profundo.

Não se pode deixar a oportunidade

Nesse dia destacado

De lembrar aquele refrão: “E todo dia, era dia de índio”

Mudando o verbo passado:

“TODO DIA É DIA DE ÍNDIO!”

Por Marlene Staub – Portela Online

O site Portela Online adota a logomarca com o índio, fazendo menção à população indígena, povo dessa terra, e neste dia em especial parabeniza a todos, torcendo para que suas lutas se fortaleçam e não sejam em vão.

