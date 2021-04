Compartilhar Pin 0 Compart.

Divulgação BM

A guarnição de serviço da Brigada Militar recuperou no último sábado, 17 de abril, um veículo GM Celta furtado na cidade de São Pedro das Missões.

O veículo foi localizado no pátio de uma lavagem, aonde após verificação foi constatado que se tratava do veículo furtado, pois o mesmo se encontrava com placa de outro veículo

