Dentro do Jogo: Retorno da vitória

Não foram só três pontos, liderança do Gauchão e classificação antecipada para as semifinais. A vitória diante do Novo Hamburgo significou de certa forma um alívio para os gremistas depois das turbulências vividas durante a semana.

Atuando no campo do adversário teve o controle e domínio da partida. Trocou passes com velocidade que envolvia a defesa adversária.

Teve mais repertório de jogadas coletivas e individuais. Quando o Novo Hamburgo atacava dobravam a marcação, dificultando a finalização.

Mas a peça chave para o bom desempenho tricolor foi seu meio de campo. E isso não foi só hoje, os gremistas fazem boas e até excelentes partidas, quando este setor funciona.

E principalmente quando o jogador que está em seu comando tem um grande desempenho. Jean Pyerre desempenhou seu principal papel na equipe, dar movimentação de qualidade na criação.

O Novo Hamburgo tentou pressionar, mas esbarrou na sua qualidade técnica.

Uma vitória que minimiza a turbulência vivida pelo tricolor, que ainda espera a chegada de seu novo comandante para finalmente dar início a um novo ciclo.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

