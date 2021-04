BM recupera moto roubada em assalto violento em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma motocicleta utilizada para a realização de tele entregas de uma pizzaria foi roubada dos entregadores na noite na última sexta-feira, 16 de abril, em Tenente Portela e felizmente foi recuperada pela Brigada Militar neste domingo.

O veículo que estava em ótimo estado de conservação foi deixado totalmente danificado [veja foto abaixo da moto antes de ser roubada]. O objetivo dos assaltantes com isso era deixar a moto irreconhecível, mas seu reconhecimento foi possível graças ao número do chassi que ainda não havia sido raspado. De acordo com a BM, a moto estava abandonada na localidade de Baixo Lajeado Azul e foi encontrada por volta das 16h20.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O dono da Honda Fan 150 é o proprietário da Pizzaria Hora Certa que ficou imensamente triste e, claro, muito assustado com o ocorrido, mas que comemora o trabalho da Brigada Militar na recuperação de um de seus principais instrumentos de trabalho.

O assalto

Por volta das 22h30 de sexta-feira, 16 de abril, durante uma entrega de 3 pizzas e refrigerantes para os supostos clientes no centro de Tenente Portela o assalto foi anunciado. Eram ocupantes da moto que realizava a entrega dos produtos o proprietário da pizzaria e um funcionário.

De acordo com uma das vítimas eram 3 indivíduos que anunciaram o assalto mostrando facas e facões, inclusive sendo o funcionário agredido com golpe de facão no capacete. Ele caiu com o golpe. Os assaltantes levaram a moto e a mercadoria avaliada em R$ 180,00.

Apesar da violência no assalto ninguém ficou ferido.

O site Portela Online segue acompanhando as principais informações de Tenente Portela e do mundo, acompanhe nossas notícias. Você também pode entrar no grupo para receber os links para nossas notícias, clique aqui.

Curtir isso: Curtir Carregando...