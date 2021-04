Acidentes com mortes em rodovias federais de Três de Maio e Cerro Largo

Compartilhar Pin 0 Compart.



Pelo menos dois acidentes com vítimas fatais envolvendo motocicletas foram atendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região . O primeiro na BR392 em Cerro Largo e o segundo na BR-472 em Três de Maio.

Em Cerro Largo

Por volta das 01h00 no km 649 da 392, em Cerro Largo, aconteceu um grave acidente com uma motocicleta. O condutor morreu no local.

A PRF foi acionada por volta do meio-dia deste domingo pela Brigada Militar informando que encontraram uma motocicleta em situação de acidente. No local verificaram uma saída de pista e posterior colisão com árvores de uma motocicleta CG 125 emplacada em Cerro Largo. Pelas informações levantadas o acidente ocorreu na madrugada, em torno de 01h00.

O condutor, não habilitado e com 18 anos, faleceu no local.

Em Três de Maio

Por volta das 16h30 no km 130 da 472, em Três de Maio, a Polícia Rodoviária Federal atendeu outro grave acidente envolvendo três (3) motocicletas. Uma passageira morreu no local.

A PRF foi acionada na tarde deste domingo pela Brigada Militar informando um acidente envolvendo três motocicletas. No local verificaram que houve colisão lateral entre as motocicletas, sendo que uma delas posterior a colisão se chocou com a defensa, causando a morte da passageira. Os veículos envolvidos, uma CBX Twister emplacada em Horizontina, uma CG Titan 150 emplacada em Três de Maio e outra não identificada pois fora retirada do local antes da chegada das equipes de segurança.

A passageira da Twister, de 22 anos, faleceu no local. Os três condutores sofreram lesões graves e foram socorridos para hospital local.

