Polícia Civil investiga incêndio e morte no interior de Derrubadas

A Polícia Civil investiga um incêndio ocorrido no interior do município de Derrubadas no final da tarde deste sábado, 17 de abril. Informações iniciais coletadas pelo site Portela Online dão conta de que neste imóvel que ficou totalmente queimado estaria o corpo de João Carlos Aguiar Eckhardtt, de 62 anos de idade.

Em contato com o Delegado de Polícia, Roberto Fagundes Audino, o site foi informado que é aguardada a perícia de incêndio e a perícia para determinar as causas da morte da vítima antes de descartar qualquer possibilidade. Ambas as perícias estão a caminho do local para dar início investigações.

A Brigada Militar realiza buscas na região por um suspeito.

