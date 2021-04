PRF e BM apreendem caminhão com carga de 1 milhão de reais em cigarros contrabandeados

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite desta quinta-feira, 15 de abril, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Brigada Militar resultou na apreensão de uma carga de aproximadamente 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Dois contrabandistas foram presos. Um caminhão e uma caminhonete foram apreendidos.

Com base em informações do serviço de inteligência da PRF, foi solicitado apoio para a BM e montada uma operação para tentar localizar um caminhão suspeito de estar vindo da região de fronteira transportando carga ilícita.

Foram efetuadas buscas nas rodovias da região e foi localizado um caminhão M. Benz com carroceria do tipo silo, com placas do Paraná, estacionado num posto de combustível em Sananduva, porém o motorista não estava no local.

Foram efetuadas diligências na cidade e encontrada uma Fiat Strada, também emplacada no Paraná, estacionada em frente a um hotel. Dois homens que haviam se hospedado no estabelecimento com aquele veículo foram identificados e com eles foi encontrada a chave do caminhão.

De volta ao posto de combustível com os dois suspeitos, foi verificada a carroceria do veiculo e encontradas diversas tampas na parte superior. Dentro do compartimento, havia milhares de maços de cigarros paraguaios. Os policiais estimam que a carga contrabandeada seja superior a 200 mil maços, cujo valor estimado é de mais de 1 milhão de reais.

Os caminhão, a caminhonete e a carga foram apreendidos e encaminhados para a polícia judiciária em Passo Fundo. Os dois contrabandistas foram presos.

