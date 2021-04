Leilão judicial será realizado na data de 23 de abril de 2021, através da plataforma www.luciverareisleiloes.com.br, com.br

Compartilhar Pin 0 Compart.

EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO

23 DE ABRIL DE 2021. ÀS 11:00 HORAS

30 DE ABRIL DE 2021. ÀS 11:00 HORAS

Local: Rua: Luis Carlos Schepp, 41, Centro, Tenente Portela/RS e no www.luciverareisleiloes.com.br



Belª. LUCI VERA PRIMAZ DOS REIS, Leiloeira Oficial devidamente autorizada pelo EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA JUDICIAL CÍVEL DA COMARCATENENTE PORTELA -RS, Autorizada conforme fls. . TORNA PÚBLICO que realizará leilão presencial e eletrônico, os lances poderão ser ofertados através da plataforma http://www.luciverareisleiloes.com, até a data do encerramento supra citado:

Leilão Código 377 – Bem(ns) – Lote 001 – Parte do Lote Rural nº 68 da 2º Seção Guarita, situado no distrito(atualmente município) de Vista Gaúcha, neste município com a área superficial de 42.350,00 m² (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta metros Leilão Código 372 – Bem(ns) – Lote 001 – 458 SUÍNOS (MATRIZES/MARRÃS). Avaliação em R$ 213.199,00(duzentos e treze mil, cento e noventa e nove reais). Valor em 2º Leilão: R$ 106.599,50 (cento e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Processo nº 138/1.13.0000648-6. BANCO DO BRASIL S. A. x MARCELO LAUXEN LOCATELLI,JAIR LOCATELLI. Fiel depositário: O Executado, Bom Plano, Vista Gaúcha – RS.

Leilão Código 375 – Bem(ns) – Lote 001 – 01(Um) Automóvel Fiat/Punto ELX 1.4. ano 2010, placas IQR 6655, cor preta, alcool/gasolina. Averbação de execução processo nº 138/1.15.0002242-6, 138/1.15.0002243-4, 138/1.16.0000100-5, 138/1.16.0000740-2, 138/1.16.0000100-5, 138/1.15.00002203-5, 138/1.15.0002216-7. Avaliação em R$ 22.406,00(vinte e dois mil, quatrocentos e seis reais. Valor em 2º Leilão: R$ 11.203,00 (onze mil, duzentos e três reais). Lote 002 – 01 (uma) Motocicleta CG/Honda Titan 150, ano 2007, placa IOA 6829, cor vermelha, gasolina. Averbação de execução processo nº 138/1.15.0002242-6, 138/1.15.0002203-5, 138/1.15.0002206-0,138/1.15.0002243-4, 138/1.16.0000740-2, 138/1.16.0000100-5, 138/1.15.0002216-7. Avaliação em R$ 4.621,00(quatro mil, seiscentos e vinte e um reais). Valor em 2º Leilão: R$ 2.310,50 (dois mil, trezentos e dez reais e cinquenta centavos). Processo nº 138/1.19.0000216-3. UNIÃO – FAZENDA NACIONAL x MAURO JOSÉ LUDWIG – ME, MAURO JOSÉ LUDWIG. Fiel depositário: Mauro José Ludwig, RDV RS 330, KM02, e na Rua Tupinambas, 886, centro, Tenente Portela – RS.

Leilão Código 377 – Bem(ns) – Lote 001 – Parte do Lote Rural nº 68 da 2º Seção Guarita, situado no distrito(atualmente município) de Vista Gaúcha, neste município com a área superficial de 42.350,00 m² (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta metros quadrados), com as seguintes confrontações: Ao norte: por linha seca, com o lote nº 72; Ao sul: por linha seca, com parte do mesmo lote nº 68; Ao leste: por linha seca, com os lotes ns 72 e 69 Ao oeste: por linha seca; com parte do mesmo lote nº 68 e com lote nº 67. Sobre o imóvel estão edificadas as seguintes benfeitorias que não estão averbadas junto ao registro de imóveis desta comarca: 1- Chiqueiro de alvenaria coberto com telhas de cimento amianto383,54m²; 2 -Chiqueiro de alvenaria coberto com telhas de barro medindo 677,60m²; Em anexo uma ampliação de alvenaria medindo 24,00m²; 3- Chiqueiro de alvenaria coberto com telhas de cimento amianto 6mm medindo 199,76m²; 4 – Uma construção de alvenaria medindo 168,00m², coberta com telhas de zinco; 5 – Construção de alvenaria medindo 91,00m², coberta com telhas de zinco; 6 – Chiqueiro de alvenaria medindo 466,40m² coberto com telhas de cimento amianto 6mm; 7 – Chiqueiro de alvenaria medindo 80,00m² coberto com telhas de barro; 8- Chiqueiro de alvenaria coberto com telhas de cimento amianto 6mm, medindo 84,00m²; 9 – Uma casa de alvenaria para fins residenciais, coberta com telhas de cimento amianto 6mm, medindo 108,60m². Inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Tenente Portela, sob registro/matricula nº 2.626, fls 04v, livro nº 02. Hipoteca de 1º grau, 2º grau, 3º Grau em Favor do Banrisul; R.40/2626 Penhora em Favor do Banco do Brasil. Avaliação em R$ 434.760,00(quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta reais). Valor em 2º Leilão: R$ 217.380,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e oitenta reais). Processo nº 138/1.14.0000098-6. BANRISUL S.A x MARCELO LAUXEN LOCATELLI, JANDIR LOCATELLI, MARIA SALETE LAUXEN LOCATELLI, CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, ENI GALI LOCATELLI. – Fiel Depositário: Os executados – Bom plano, Vista Gaúcha –RS.

Leilão Código 378 – Bem(ns) – Lote 001 – 1(um) trator, marca VALMET, modelo 78, ano 1988, motor D.229-4, em bom estado de conservação. Avaliação em R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais). Valor em 2º Leilão: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Processo nº 138/3.09.0000507-0. PEDRO MANOEL CARRARD – EPP x VILSON REDEMSKI – Fiel Depositário: Vilson Redemski, Distrito de Gamelinhas, 00, Tenente Portela/RS.

Leilão Código 381 – Bem(ns) – Lote 001 – Lote Urbano nº 02 da quadra 124, localizado na Rua: Santos Dumont, com área de 660m², matriculado sob nº 10241, do CRI desta cidade., com uma casa de alvenaria medindo aproximadamente 120m² em regular estado de conservação. Avaliação em R$ 300.000,00(trezentos mil reais) Valor em 2º Leilão: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Processo nº 138/1.13.0002659-2. MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA x HUGO FRITZ – Fiel Depositário: Marli Fritz(herdeira e proprietária), Rua: Santos Dumont, Tenente Portela/RS.

Leilão Código 382 – Bem(ns) – Lote 001 – IMÓVEL: Parte do Lote Urbano nº 08 da quadra nº 37, situado no lado ímpar da rua Tapajos, distante 13,80 metros da esquina das ruas Tapajos com a Guarany, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas Tapajós, Guarany, Maracanã e Xavantes, com a área superficial de 353,50m² com as seguintes confrontações: ao norte, na extensão de 12,85 metros com o lote nº 09; ao Sul, na extensão de 13,80 metros com a rua Tapajós; ao Leste, na extensão de 28,50 metros com outras partes do mesmo lote nº 08; e, ao Oeste, por linha seca com outras do mesmo lote nº 08. Benfeitorias: Casa de alvenaria sob nº 447, rua Tapajós, com 70,00m²(setenta metros quadrados), coberta com telhas de cimento amianto. Av: 4/14018 – Alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Avaliação em R$ 205.257,91(duzentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). Valor em 2º Leilão: R$ 102.628,96 (cento e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). Processo nº 138/1.13.0002676-2. MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA x ROGÉRIO REISDOEFER – Fiel Depositário: Rogério Reisdoefer, Rua Tapajós, 447, Tenente Portela/RS.

Leilão Código 384 – Bem(ns) – Lote 001 – 1 (uma) Motocicleta Honda/NX 200, placas IGI 1667, cor vermelha, regular estado de conservação. Avaliação em R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais). Valor em 2º Leilão: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Processo nº 138/1.16.0001983-4. A. C. M x L. C. M. – Fiel Depositário: Luiz Carlos Malgarin, Herval Grande(1º esquerda do Mato dos Bones), Humaitá/RS.

Leilão Código 385 – Bem(ns) – Lote 001 – 01(um) imóvel sob matricula nº 4295 parte do lote rural nº 122 da 4ª Seção Pari situado no Lajeado dos Machados, distrito de Daltro Filho, na zona rural da cidade de Tenente Portela – RS, com a área superficial de 124.500,00m²(cento e vinte e quatro mil e quinhentos metros quadrados), sendo a área ideal pertencente ao executado de 25.000,00(vinte e cinco mil metros quadrados), sobre a qual recaiu a penhora, terra não maquinável, motivo pelo qual calculei como preço médio o valor de 200(duzentas) sacas de soja por hectare. Avaliação em R$ 37.000,00(trinta e sete mil reais). Valor em 2º Leilão: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Processo nº 138/1.10.0002219-2. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL x ANTONIO AMAURI SCHOSSLER.

Leilão Código 387 – Bem(ns) – Lote 001 – 01(um) Semovente, da espécie bovina, sub-espécie leiteira, de raça Holandesa, produzindo leite. Avaliação em R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais). Valor em 2º Leilão: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). Processo nº 1381080000658-4. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A x GERALDO HEINZ MATZ – Fiel Depositário: GERALDO HEINZ MATZ, DISTRITO LINHA PROGRESSO, MIRAGUAI/RS.

Leilão Código 388 – Bem(ns) – Lote 001 – 01(um) Veículo VW/PARATI 16 V, Crossover, placa CSX 4688, RENAVAM 804489327, ano/modelo 2003, cor preta, com bancos de couro, sendo que o do motorista está rasgado, pintura em mau estado de conservação, com alguns pontos descascado o verniz, suspensão rebaixada, pneus furados, com motor trancado. Renajud Processo 90008018620168210049. Alienação Fiduciária – Sicredi. Avaliação em R$ 5.236,73(cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos). Valor em 2º Leilão: R$ 2.618,36 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos). Processo nº 138/1.16.0001637-1. SICREDI CELEIRO – COOP. CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS CELEIRO x RUDINEI GIACOMOLLI – Fiel Depositário: Rudinei Giacomolli, Rua: Hélio Biguelini, 80, Tenente Portela/RS.

Leilão Código 389 – Bem(ns) – Lote 001 – 1- Parte do Lote Rural nº 249, da 1ª Seção Guarita, com 72.000,00m², Matricula nº R.6/11.094. Penhorado nos Processos nºs 138/1.04.0000907-1, 138/1.04.0000817-2, 138/1.04.0000866-0, 138/1.04.0000816-4, 138/1.08.0001813-2, 138/1.01.0000628-0, 138/1.10.0000990-0, 138/1.10.0002353-9. Avaliado em Valor 76.815,00 (sem benfeitorias). Avaliação em R$ 76.815,00(setenta e seis mil, oitocentos e quinze reais). Valor em 2º Leilão: R$ 38.407,50 (trinta e oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos). Lote 002 – 2 – Uma Fração de 1/7 de terras em condomínio de Lote Rural nº 79 da 2º seção Guarita, com 2.857,00m², dentro de uma área maior de 20.000,00 m², Usufruto Vitalício, Penhora Processo nº 138/1.08.0001813-2, 138/1.01.0000628, 138/1.10.0000990-0, 138/1.10.0002353-9. Matricula nº AV. 11/4.912. Avaliado em R$ 9.503,50. Avaliação em R$ 9.503,50(nove mil, quinhentos e três reais e cinquenta centavos). Valor em 2º Leilão: R$ 4.751,75 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Lote 003 – 3 – Uma Fração Ideal de 1/7 de um terreno urbano constituído de Parte do Lote Rural nº 53, da 1ª Seção Guarita, 86,50m², dentro de uma área maior de 605,47 m², Av3/9605- Reserva de usufruto. Penhorado nos Processos nºs 138/1.08.0001813-2, 138/1.01.0000628-0, 138/1.10.0000990-0, 138/1.10.0002353-9. matricula nºR.2/9.605. Avaliado em 18.715,00. Avaliação em R$ 18.715,00(dezoito mil, setecentos e quinze reais). Valor em 2º Leilão: R$ 9.357,50 (nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Lote 004 – 4- Uma fração de 1/7 de Parte do Lote Rural nº 78, da 2º Seção Guarita, com 11.607,00 m², dentro de uma área maior de 81.250,00 m²,R.¨- Usufruto vitalício, Penhora Processo nºs 138/1.08.0001813-2, 138/1.01.0000628-0, 138/1.10.0000990-0, 138/1.10.0002353-9. Matricula nº R.5/9.421. Avaliado em R$ 37.380,00. Avaliação em R$ 37.380,00(trinta e sete mil, trezentos e oitenta reais). Valor em 2º Leilão: R$ 18.690,00 (dezoito mil, seiscentos e noventa reais). Lote 005 – 5 – Um terreno urbano, constituído de Parte do Lote nº 53 da 1ª Seção Guarita, o qual passou a denominar-se Lote Urbano nº 11 da Quadra nº 4, localizado na Rua Fidelis Rafaelli, nº 40, na cidade de Vista Gaúcha – RS, com a área superficial de 523,60 m², sobre o qual esta edificada uma construção térrea em alvenaria medindo 158,00m², dentro de condomínio de uma área maior construída. Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, Penhora Processos nºs 138/1.08.0001813-2, 138/1.01.0000628-0, 138/1.10.0000990-0, Matricula 9.992. Avaliação em R$ 165.900,00. Avaliação em R$ 165.900,00(cento e sessenta e cinco mil e novecentos reais). Valor em 2º Leilão: R$ 82.950,00 (oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais). Processo nº 138/1.13.0001745-3. MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA x VALDECIR JOÃO CANSSI. Fiel depositário: O Executado.

Ficam as partes, seus cônjuges (se casados forem), credor fiduciário, pignoratícios, credores hipotecários, anticrético, usufrutuários, senhorio direto, bem como aos demais interessados, intimados pelo presente edital, para todos os atos aqui mencionados, caso encontrem-se em lugar incerto e não sabido ou não venham a ser localizados pelo Sr. Oficial de justiça. Se o bem não alcançar o lanço superior à importância da avaliação seguir-se-á em dia e hora já mencionados acima a sua alienação pelo maior lanço, conforme prescrito no art. 891, parágrafo único do NCPC. Condições de Pagamento à vista. Comissão da leiloeira será 10% sobre o valor da arrematação ou percentual arbitrado. Informações e condições de pagamento e o edital completo com a leiloeira. Fones (55)3522 3081 ou 999031016. Visite: home page www.luciverareisleiloes.com.br.

TENENTE PORTELA/RS – 13 de abril de 2021.

LUCI VERA PRIMAZ DOS REIS

Leiloeira Oficial Dr. Luis Gustavo Negri Garcia

Juíz(a) de Direito

