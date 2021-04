Veja – Guard Rail e árvores evitam que caminhão despenque de barranco às margens da RSC-472

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um caminhão utilizado no transporte de suínos só não despencou de um barranco com mais de 4 metros de altura por que foi amparado por um guard rail e por árvores às margens da RSC-472. O veículo não estava carregado.

O acidente ocorreu no final da madrugada desta quarta-feira, 14 de abril, na localidade de Lajeado Filisbino, no município de Tenente Portela. De acordo com informações apuradas pelo site Portela Online no local, o condutor não se feriu no acidente que ocorreu por volta das 5h30.

O veículo estava na direção Palmitinho para Tenente Portela quando saiu da pista.

Por volta das 9h da manhã um guincho já tentava realizar a retirada do veículo.

O motorista não se feriu segundo informou um funcionário da empresa proprietária do veículo. As causas do acidente são desconhecidas.

