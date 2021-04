Compartilhar Pin 0 Compart.

Confira vagas de empregos disponibilizadas no Sine de Tenente Portela.

1 – Auxiliar de contabilidade (homem com experiência)

1 – Costureira com experiência;

1 – Mecânico de motos com experiência;

1 – Técnico de campo cursando técnico agrícola, agropecuária, veterinária ou áreas afins (experiência em atividades leiteiras – CNH B)

Dúvidas podem ser retiradas pelo fone (55) 3551-1863.

