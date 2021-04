Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza doação de R$ 350 mil a hospitais

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Sicredi Raízes RS/SC/MG é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o desenvolvimento econômico e social das comunidades aonde está inserida. Nesta semana, a cooperativa realizou a destinação de R$ 350 mil a 13 hospitais de sua área de atuação para medidas de apoio a manutenção das casas de saúde.

Os recursos foram repassados através do Apoiar/Fundo Social, um fundo de natureza financeira que tem a de finalidade promover e fomentar ações sociais de interesse coletivo, desenvolvidas por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. O valor foi atribuído por meio da decisão dos coordenadores de núcleo, representantes dos associados diante da Cooperativa.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Juntos, eles examinaram e destinaram os valores de acordo com analises internas, como, por exemplo, para onde as pessoas do município são encaminhadas para atendimento médico. Desta forma, foram contemplados os seguintes hospitais:

Hospital Santa Rita de Jaboticaba RS

Hospital de Caridade de Palmeira das Missões RS

Hospital São Gregório de São Martinho RS

Hospital HCN de Campo Novo RS

Hospital de Caridade de Três Passos RS

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela RS

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste SC

Hospital Beneficente Nossa Senhora das Mercês de Iporã do Oeste SC

Associação Hospitalar de Mondaí SC

Fundação Médica dos Trabalhadores Rurais de Descanso SC

Hospital Santa Casa Rural de São João do Oeste SC

Associação Hospitalar de Tunápolis SC

Hospital Sagrada Família de Itapiranga SC

Segundo o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Rizzardi, “a essência cooperativa prevê um círculo virtuoso de crescimento e prosperidade, trazendo impacto positivo para as nossas comunidades. Ações com essa, reafirmam nosso compromisso com a qualidade de vida e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos”.

Lembrando que a cooperativa está com inscrições abertas para o Apoiar/Fundo Social, que busca atender ações sociais com foco em educação, cultura, esportes, inclusão social, saúde e segurança. A ficha de inscrições e o regulamento do programa estão disponíveis em nosso site www.sicredi.com.br/raizes.

Curtir isso: Curtir Carregando...