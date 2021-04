Pesquisa – 10% dos alunos da rede municipal de Tenente Portela não tem acesso a internet

Compartilhar Pin 0 Compart.

Pesquisa realizada pela secretaria da Educação tem como intuito verificar o percentual de alunos da rede municipal com acesso a internet, com finalidade de melhorar a qualidade da Educação no Município.

A pandemia do novo coronavírus suspendeu aulas em escolas e restringiu a abertura de comércio não essencial. As dificuldades enfrentadas pelo novo coronavírus, tornou-se uma oportunidade de derrubar alguns preconceitos e mostrar que a educação EAD, pode ser tão eficaz no aprendizado do aluno quanto o ensino presencial, se aplicada de forma adequada.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Na última segunda-feira, 12 de abril, a secretária da Educação Gicelda B. Denes, juntamente com a professora Dulcineia Prochnow , estiveram participando da sessão na Câmera de Vereadores do Município para apresentar a pesquisa realizada nas 10 escolas do município, a mesma visa levantar dados de alunos que possuem acesso a internet e aparelhos para servir de auxilio durante a realização das atividades.

A pesquisa foi realizada através do GOOGLE Formulários, com 1437 alunos da rede municipal, 146, ou seja, o equivalente a 10% dos alunos não possuem acesso a internet, 678 não possuem celular.

Esta pesquisa tinha como objetivo levantar dados para estudo de um sistema Educacional onde professores iriam disponibilizar as atividades para os alunos as efetuarem.

Conforme a secretária Gicelda, “os professores tem se dedicando ao máximo para a elaboração das atividades, e estão se reinventado no formato de dar aula, criando vídeos explicativos para sanar as dúvidas dos alunos”.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Secretaria de Administração

Planejamento e comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...