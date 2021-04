Mulher é presa por tráfico e drogas em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil, nesta quarta-feira, 14 de abril, através da Delegacia de Polícia de Humaitá, com apoio da Brigada Militar, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no interior do município de Crissiumal, realizou a prisão em flagrante de uma mulher pelo delito de Tráfico de Drogas.

Durante as buscas os policiais localizaram armas de fogo, munições e aproximadamente meio quilo de cocaína. A ação foi realizado pela Policia Civil e pela Brigada Militar e contou com o apoio de um cão farejador (Brigada Militar de Santa Rosa).

A ação foi coordenada pelo Delegado de Polícia Marion Volino.

Veja abaixo mais fotos divulgadas pela Polícia Civil.

