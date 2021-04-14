Derrubadas – Nota de falecimento

NOME: REINALDO MARIN
IDADE: 68 ANOS
LOCAL: 23 HORAS DE ONTEM, 13 DE ABRIL, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO
VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA DERRUBADAS
SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO
LOCAL DO SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DERRUBADAS
NOME: REINALDO MARIN
IDADE: 68 ANOS
LOCAL: 23 HORAS DE ONTEM, 13 DE ABRIL, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO
VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA DERRUBADAS
SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO
LOCAL DO SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DERRUBADAS
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