14 ABR

Derrubadas – Nota de falecimento
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NOME: REINALDO MARIN
IDADE: 68 ANOS
LOCAL: 23 HORAS DE ONTEM, 13 DE ABRIL, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO
VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA DERRUBADAS
SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO
LOCAL DO SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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Post Author: Portela Online

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