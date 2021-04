Derrubadas – Nota de falecimento

Compartilhar Pin 0 Compart.



NOME: REINALDO MARIN

IDADE: 68 ANOS

LOCAL: 23 HORAS DE ONTEM, 13 DE ABRIL, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO

VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA DERRUBADAS

SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO

LOCAL DO SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Curtir isso: Curtir Carregando...