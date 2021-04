Colisão frontal deixa feridos graves e uma vítima fatal na BR-386 em Boa Vista das Missões

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em Boa Vista das Missões, na BR 386 Km 77, por volta das 19h desta terça-feira, 13 de abril, ocorreu um acidente tipo colisão frontal que envolveu um Uno de Palmeira das Missoes/RS e um Fox de Liberato Salzano/RS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor do Uno, de 56 anos, morreu no local. Os indivíduos do Fox sofreram lesões graves e foram encaminhados ao Hospital de Jaboticaba e de Palmeira das Missões.

Houve interdição parcial de pista e o trânsito ficou lento no local. A ocorrência e investigação do acidente ficará a cargo da Polícia Civil.

