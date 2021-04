Secretário de Administração de Tenente Portela contrai COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social de Tenente Portela, Paulo Farias, contraiu Covid-19. A confirmação da doença ocorreu após Farias se submeter ao exame (antígeno) no Ambulatório do município na última sexta-feira.

O Secretário apresenta sintomas moderados, está medicado e em isolamento domiciliar juntamente com sua esposa e filha que não apresentam sintomas da doença. Paulo suspeita que tenha contraído a COVID-19 em contato com familiares. Sua mãe e uma irmã testaram positivo na semana passada e estão hospitalizadas. O caso mais grave seria com sua mãe que está internada na UTI de um hospital no município de Santa Rosa.

Em uma postagem em sua rede social realizada no sábado, 10 de abril, Paulo informou sobre o ocorrido e também que na medida do possível continuará trabalhando home-office.

Por Whatsapp o site Portela Online conversou brevemente com o Secretário que reafirmou ter sintomas leves e que a evolução estaria sendo positiva, e que o problema maior é a “ansiedade”.

