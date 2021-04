Assaltante é morto em confronto com a Brigada Militar na BR-386 em Iraí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um suspeito de cometer um latrocínio no Mato Grosso foi morto durante confronto com a Brigada Militar na noite deste domingo, 11 de abril, na BR-386, em Iraí. De acordo com a BM, o homem de iniciais de nome J.S. teria matado um motorista de aplicativo, roubado o carro e fugido para o Rio Grande do Sul.

No Km 5 da rodovia o suspeito sofreu um acidente e fugiu por um matagal. No Km 18 uma guarnição da BM o encontrou e foi recebida a bala, segundo a polícia foram 3 disparos realizados pelo assaltante. Segundo ainda BM, os militares revidaram e atingiram 5 tiros no homem que morreu às 20h08 já na Unidade de Pronto Atendimento.

Um revólver calibre 38 foi apreendido e um celular.

Um registro de ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia.

