Acidente na BR-285 em Passo Fundo deixa uma vítima fatal

Em Passo Fundo, na BR 285 Km 284, por volta das 19h desta segunda-feira, 12 de abril, ocorreu um acidente tipo colisão frontal que envolveu um Uno de Passo Fundo/RS e uma carreta Volvo de Caseiros/RS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro, de 35 anos, morreu no local. O caminhoneiro não se feriu.

Houve interdição parcial de pista e o trânsito ficou lento no local. Foi acionado o IGP para realização da perícia e a ocorrência será registrada na Polícia Civil.

