Vice-presidente de eventos do União Frederiquense é vítima da Covid-19

“É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento de nossa vice-presidente de Eventos, Katieli de Aquino Ferreira, ocorrido na tarde deste sábado, 10.

O título de torcedora fanática é a definição perfeita de Katieli que, sempre quando pôde, levou o nome do Leão da Colina ao destaque, inclusive sendo uma das líderes da torcida organizada do clube. Não à toa, também encarou o desafio de sair da arquibancada e começar um novo ciclo, ao fazer parte da direção do clube.