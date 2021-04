Flagrantes da natureza – Animais em seu hábitat natural

Compartilhar Pin 0 Compart.

As armadilhas fotográficas instaladas no interior do Parque Estadual do Turvo continuam nos presenteando com imagens incríveis de flagrantes dos animais em seu habitat natural. Em 2021 já são dois registros de felinos caminhando tranquilamente pela estrada de terra que dá acesso ao conhecido ponto turístico do Salto do Yucumã, localizado em nossa região .

O segundo registro do ano divulgado neste domingo, 11 de abril, foi capturado por uma das armadilhas fotográficas às 10h33 do dia 6 de abril. Trata-se de uma Jaguatirica, ou Leopardus pardalis que é o terceiro maior felídio neotropical, sendo menor que as onças pintadas e parda.

O primeiro registro em 2021 foi de uma onça-pintada que aparece majestosa em frente a outra câmera às 3h46 da madrugada do dia 21 de janeiro.

O site Portela Online já teve várias outras oportunidades de divulgar esses registros no referido parque e levar ao internauta algumas amostras da diversidade da fauna local.

