Arrombada porta do gabinete de prefeito no RS após tiro

Imagens das câmeras da Prefeitura de Itapuca, cedidas pela Polícia Civil, mostram o momento em que a porta do gabinete do prefeito, Marcos José Scorsatto, 46 anos, é arrombada. Ele foi encontrado com um ferimento de tiro na tarde de sexta-feira (9), e até a manhã de sábado (10), seguia em estado estável, no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, na Região Norte do RS.

A Polícia Civil investiga o caso. O prefeito estava sozinho no gabinete, e a delegada Alice Jantsch tenta esclarecer se o disparo foi acidental, por imperícia no manuseio da arma, ou proposital.

“Em razão do prefeito estar sozinho e não terem câmeras dentro do gabinete somente a perícia com a arma e o depoimento do prefeito que vai ser possível esclarecer com certeza o que aconteceu”, afirma. Ainda de acordo com Alice, a arma era registrada e Marco José possui porte.

O disparo foi ouvido pelo irmão e secretário de saúde Flávio Scorsatto, que arrombou a porta e o encontrou. Com auxílio dos demais funcionários, o prefeito foi socorrido.

Segundo o primo José Scorsatto, o prefeito está em leito clínico e não precisou realizar cirurgia, uma vez que a bala não ficou alojada. Inicialmente internado no hospital de Arvorezinha, Marcos José foi transferido ainda na sexta para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.



Fonte: G1 – RS

