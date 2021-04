Preso em Teutônia suspeito pela morte de menina de 13 anos em Bom Princípio, diz polícia

Compartilhar Pin 0 Compart.

O padrasto de Jordana Tamires, adolescente 13 anos encontrada morta às margens a ERS-122, no domingo (4), em Bom Princípio, no Vale do Caí, foi preso na noite desta sexta-feira (9). Ele tinha prisão preventiva decretada pela Justiça desde segunda (5) e se apresentou à polícia, em Teutônia.

“O suspeito se entregou na DP de Teutônia e foi encaminhado para a DPPA de Lajeado”, confirmou o delegado Paulo Ricardo Costa.

Continua após a publicidade...

O homem de 39 anos deve responder por estupro de vulnerável e homicídio doloso qualificado por asfixia. Segundo a polícia, Jordana tinha marcas de enforcamento e violência sexual.

De acordo com o delegado Marcos Eduardo Pepe, a polícia fechou o cerco durante à tarde, na chácara da irmã do suspeito, e ele decidiu se entregar. Ele possui três antecedentes criminais por estupro.

“Inclusive envolvendo menor de 14 e uma outra de 15 anos”, diz.

O homem também possui duas condenações, uma por estupro e uma por roubo, segundo a 1ª Vara Judicial de São Sebastião do Caí.

Relembre o caso



No sábado à noite (3), um dia antes do corpo de Jordana ser encontrado, a mãe dela relatou que foi dormir e a filha estava no quarto. O suspeito disse que iria dormir na casa da mãe dele e teria saído por volta das 23h30.

“No domingo, a mãe só foi ver se a filha estava no quarto quando ela recebeu uma ligação da irmã dele, por volta das 14h30, perguntando se estava tudo bem e se as crianças estavam em casa”, diz o delegado.

À polícia, a irmã do suspeito relatou ter recebido mensagens do irmão dizendo que tinha “feito uma besteira”.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...