Novos desafios na vida de um locutor bastante conhecido da nossa terra – Veja

O site Portela Online é contatado com certa frequência para contar histórias interessantes de portelenses ou pessoas de nossa região que trilharam caminhos por este mundo e hoje, vivendo distante daqui, sentem saudades da nossa terra, da nossa gente e compartilham um pouco de suas experiências por aí afora.

Hoje contaremos um pouco sobre um conhecido radialista de nossa cidade, na década de 80/90, o antigo locutor da Rádio Municipal de Tenente Portela, Vilson José Zeni, que desde 1998 foi residir no estado do Mato Grosso.

Estabelecido atualmente na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o locutor é bastante conhecido pelo seu trabalho, sendo proprietário da Rádio WEB PANTANAL e do ZENI E CIA. Ele também é âncora de TVs naquele estado, trabalhando de segunda a sexta-feira pela página no Facebook Primeiro Tempo com um programa esportivo (debate) e aos sábados na TV Rio Verde SBT, como programa Canta Sul.

E agora, Vilson Zeni encara um novo desafio em sua vida ingressando no mundo da música, investindo na carreira de cantor, tendo como primeiro trabalho profissional lançado por ZENI E CIA a música Flor do Meu Jardim, de autoria de Nelsinho dos Campineiros, agora regravada por ele em estilo de bandinha e que está tocando bastante nas emissoras de rádio, inclusive de nossa região, bem como nas plataformas digitais.

O site Portela Online deseja sucesso ao Zeni nessa nova empreitada e agradece o contato prestigiando também nosso trabalho.

