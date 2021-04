Paciente com Covid-19 recebe transplante de pulmão de doadores vivos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Médicos japoneses anunciaram ter realizado com sucesso o primeiro transplante mundial de tecido pulmonar de doadores vivos para uma paciente com grave lesão pulmonar causada pela Covid-19.

A transplantada é uma mulher que recebeu a doação de parte dos pulmões do seu marido e do seu filho (o marido doou parte do pulmão esquerdo e o filho, parte do direito).

A cirurgia durou quase 11 horas e ocorreu na quarta-feira (7) e o estado de saúde do três é estável, segundo o Hospital Universitário de Quioto.

A universidade ressalta que já foram realizados dezenas de transplantes de partes de pulmões retirados de doadores com morte cerebral nos Estados Unidos, na Europa e na China.

Transplantes de doadores com morte cerebral ainda são raros no Japão, e doadores vivos são considerados uma opção mais realista para os pacientes.

“Demonstramos que agora temos a opção”, afirma o médico Hiroshi Date, cirurgião torácico do hospital que comandou a operação, sobre o transplante a partir de doadores vivos. “É um tratamento que dá esperança para os pacientes”.

Pulmões danificados

A mulher transplantada contraiu Covid-19 no final do ano passado e desenvolveu dificuldades respiratórias que pioraram rapidamente.

Ela foi colocada em uma máquina de suporte de vida que funciona como um pulmão artificial por mais de três meses em um hospital porque seus pulmões estavam gravemente danificados.

A paciente se livrou do vírus, mas seus pulmões deixaram de ser funcionais ou tratáveis, e a única opção para ela continuar a viver era receber um transplante de pulmão, segundo a universidade.

Seu marido e seu filho se ofereceram para doar partes de seus pulmões, e a cirurgia foi realizada no Hospital Universitário de Quioto por uma equipe de 30 pessoas liderada por Hiroshi Date.

