Mulher dá à luz um menino à beira da ERS-168, em São Luiz Gonzaga

Nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, uma mulher de 29 anos deu à luz no acostamento da ERS-168, em São Luiz Gonzaga, no Noroeste do estado. Fabiane Bilhalva e o marido Valtair, que moram na localidade de Rincão dos Caye, no interior do município, não conseguiram chegar ao hospital a tempo e o parto teve que ser feito por Valtair e pelo vizinho.