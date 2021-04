Estado deve receber mais 301,5 mil doses de vacinas contra a Covid

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Rio Grande do Sul deve receber, nesta quinta-feira (8), mais 301.550 doses de vacinas contra a Covid-19. Serão 141,8 mil doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 159.750 da Oxford/AstraZeneca, oriundas da Fiocruz.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES), no entanto, não confirma o horário do recebimento, tampouco as quantidades distribuídas aos municípios.

Com isso, o estado deve passar dos 3,1 milhões de vacinas recebidas. A quantidade equivale a 62,2% dos grupos prioritários, que reúnem mais de 5 milhões de gaúchos.

Além de contemplar parte da demanda de segundas doses, as vacinas servirão para ampliar as faixas etárias e grupos que receberão a primeira dose.

Até as 17h14 esta quarta (7), o RS realizou a vacinação de 1.450.845 pessoas com a primeira dose. Dessas, 328.403 receberam as duas, ou seja, 12,8% da população foi imunizada com uma dose e 2,89% já está imunizada com ambas.

Veja os lotes recebidos:

1ª remessa (18/01/2021) – 341,8 mil doses da Coronavac

2ª remessa (24/01/2021) – 116 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

3ª remessa (25/01/2021) – 53,4 mil doses da Coronavac

4ª remessa (07/02/2021) – 193,2 mil doses da Coronavac

5ª remessa (24/02/2021) – 135 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

6ª remessa (24/02/2021) – 84,2 mil doses da Coronavac

7ª remessa (03/03/2021) – 174 mil doses da Coronavac

8ª remessa (09/03/2021) – 187,8 mil doses da Coronavac

9ª remessa (17/03/2021) – 318,2 mil doses da Coronavac

10ª remessa (20/03/2021) – 285,8 mil doses da Coronavac e 36,25 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

11ª remessa (26/03/2021) – 227,4 mil doses da Coronavac e 62,6 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

12ª remessa (02/04/2021) – 600,4 mil doses da Coronavac e 44.750 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

Fonte: G1 – RS

