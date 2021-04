Sicredi Raízes RS/SC/MG destina R$ 700 mil ao Apoiar/Fundo Social

Compartilhar Pin 0 Compart.

Coordenadores de Núcleo aprovaram destinação do valor durante Assembleia Geral Ordinária. Além disso, parte dos recursos será destinada em caráter de urgência a hospitais da área de atuação da cooperativa.

Nesta segunda-feira, 05, a Sicredi Raízes RS/SC/MG reuniu os coordenadores de núcleo de seus 32 municípios em sua Assembleia Geral Ordinária Digital. O evento pautou assuntos como o planejamento estratégico da Cooperativa, representação dos votos dos associados durante Assembleia de Núcleos e destinação de recursos do Apoiar/Fundo Social.

Neste ano, os associados aprovaram em Assembleia o valor de R$ 700 mil para o Fundo Social 2021. O Apoiar é um fundo de natureza financeira, destinado a atender ações sociais de interesse coletivo, tais como, educação, cultura, inclusão social, meio ambiente, esportes, saúde e segurança, contribuindo para o desenvolvimento social das comunidades na área de ação da Cooperativa. Ele possui como finalidade promover e fomentar ações sociais de interesse coletivo, desenvolvidas por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos.

Parte dos recursos será destinada a hospitais

Durante a AGO, ficou estipulado que parte dos recursos do Apoiar/Fundo Social serão dedicados aos hospitais da área de atuação da Cooperativa. Desta forma, R$ 350 mil serão rateados entre as casas de saúde, de acordo com determinação dos Coordenadores de Núcleo, que representam os associados na tomada de decisões.

Podem cadastrar projetos para analise a avaliação entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que se enquadrem nos requisitos previstos no regulamento, desde que eles compreendam ações sociais de interesse coletivo, nas áreas da educação, cultura, inclusão social, meio ambiente, esportes, saúde e segurança.

A ficha de inscrições e o regulamento do programa estão disponíveis em nosso site: https://www.sicredi.com.br/raizes/ . Após o preenchimento da ficha, dentro dos requisitos do Programa, ela deve ser enviada para o e-mail coop0313_apoiarfundosocial@sicredi.com.br. Até o dia 4 de maio de 2021.

Como ocorre a avaliação dos projetos?



Os projetos habilitados, que preencherem os requisitos formais, seguem para a etapa de análise e aprovação dos Coordenadores de Núcleo do respectivo município. A análise e validação dos projetos será feita pelos Coordenadores de Núcleo, em conjunto com os Gerentes de Agência.

É por meio dos programas e projetos realizados que a Sicredi Raízes RS/SC/MG reforça o seu compromisso com às comunidades e gera impacto positivo na sociedade.

