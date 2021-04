Profissionais da segurança pública são vacinados em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta quarta-feira, 7 de abril, os servidores da área de segurança pública também foram contemplados com a vacina contra a Covid-19, em Tenente Portela. A imunização foi opcional para esta categoria. Foram seis policiais militares, dois civis e três agentes de fiscalização que receberam a primeira dose.

O vacinômetro de hoje registrou ainda mais 11 doses aplicadas na população indígena. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento aguarda a chegada de nova remessa para retomar a aplicação nos demais públicos alvos estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização. Ainda falta uma parcela da faixa etária dos 62 e 63 anos e na sequência iniciar a vacinação dos portelenses de 60 e 61 anos.

De acordo com as determinações do Ministério da Saúde, posteriormente a estes grupos, a campanha deverá contemplar as pessoas da faixa dos 18 a 59 anos que possuam comorbidades específicas, e na sequência pessoas com deficiência permanente grave e assim sucessivamente as demais parcelas prioritárias.



