Coronel Bicaco confirma 26º óbito por COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Secretaria Municipal de Saúde do município de Coronel Bicaco confirmou na manhã desta quarta-feira, 7 de abril, a 26ª morte provocada pela Covid-19.

Trata-se de um paciente do sexo masculino, com 82 anos de idade que foi diagnosticado com o vírus no dia 19 de março através de exame RT-PCR e devido ao agravamento da doença precisou ser internado no Hospital Santo Antônio de Pádua.

Continua após a publicidade...

Em Tenente Portela

O último boletim epidemiológico de Tenente Portela aponta 21 mortes provocadas pelo COVID-19, a última ocorrida nesta segunda-feira, 5 de abril. A vítima foi o empresário e tradicionalista Milton Sganderla aos 62 anos de idade. Ele tinha comorbidades e estava internado há 45 dias no Hospital Santo Antônio.

Curtir isso: Curtir Carregando...