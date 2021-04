Contrabandista é morto pela polícia durante fuga

Dois ocupantes de um Chevrolet Monza fugiram de uma tentativa de abordagem da Brigada Militar na ponte sobre o Rio Ijuí, entre Roque Gonzales e São Luiz Gonzaga, na ERS 168. Na fuga, o motorista acabou baleado.

Ele ainda conduziu o veículo até as proximidades do acesso a Afonso Rodrigues, quando passou a direção para o carona. No local caíram algumas caixas de cigarro, que era o produto contrabandeado pela dupla.

Mais adiante, no trevo de acesso a São Luiz Gonzaga, no Bairro Trinta, o veículo parou em novo bloqueio e o motorista pediu ajuda, mas o ferido já estava morto. Ele foi identificado como Bruno Costa Fernandes, 29 anos. Ambos seriam naturais de Santana do Livramento, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

No veículo foram localizados 450 pacotes de cigarro paraguaio, totalizando 4.500 carteiras. O Monza foi apreendido e o outro indivíduo foi preso.

A ação da Brigada Militar decorre da Operação Hórus.